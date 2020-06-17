«Я их не заметил»: сбивший насмерть 15-летнюю водитель из Башкирии дал комментарий

«Я их не заметил»: сбивший насмерть 15-летнюю водитель из Башкирии дал комментарийВидео
Журналисты взяли эксклюзивное интервью у 37-летнего водителя, который сбил школьников и убил 15-летнюю Диану К.
Житель Башкирии, сбивший в состоянии алкогольного опьянения четверых школьников на полной скорости накануне на улице Ворошилова, прокомментировал «Вестям» случившееся.
По его словам, все вышло случайно, мужчина также выразил сожаление о случившемся. Таксист прокомментировал, что не заметил, как дети выбежали на дорогу, и что очень сожалеет о случившемся и хочет сказать родителям, что виноват. Водитель также сообщил, что готов понести наказание «по всей строгости закона».
Напомним, жуткая авария произошла вчера 16 июня на улице Ворошилова в Иглино. 37-летний житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил на полном ходу четверых школьников – двух мальчиков 15 и 13 лет, а также двух девочек 14 и 15 лет. 15-летняя Диана скончалась на месте происшествия, все остальные госпитализированы.