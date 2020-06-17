«Я их не заметил»: сбивший насмерть 15-летнюю водитель из Башкирии дал комментарий

По его словам, все вышло случайно, мужчина также выразил сожаление о случившемся. Таксист прокомментировал, что не заметил, как дети выбежали на дорогу, и что очень сожалеет о случившемся и хочет сказать родителям, что виноват. Водитель также сообщил, что готов понести наказание «по всей строгости закона».