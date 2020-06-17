В Башкирии избрали меру пресечения водителю, сбившему насмерть 15-летнюю школьницу

В Башкирии избрали меру пресечения водителю, сбившему насмерть 15-летнюю школьницуВидео
Сегодня, 13:36Алия Фатхиева
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37-летнего Динара Мигранова арестовали после избрания меры пресечения в Иглинском районном суде.
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Видео: ГТРК-Башкортостан
Водителю, сбившему 16 июня четверых школьников, вынесли приговор. Напомним, что 15-летняя Диана К. скончалась от полученных травм на месте происшествия. Ее похороны уже состоялись сегодня в 13:00.
ГТРК-Башкортостан с места событий передали, что суд принял решение избрать в виде меры пресечения заключение на два месяца в СИЗО на время, пока идет уголовное расследование.
Напомним, что мужчина был пьян на момент ДТП. В госавтоинспекции также сообщали, что он пытался скрыться с места происшествия, а местные жители рассказывали, что он при попытке бегства врезался в кучу навоза и застрял там.
Медиакорсеть приносит соболезнования семьи погибшей девочки.
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