В Башкирии избрали меру пресечения водителю, сбившему насмерть 15-летнюю школьницу

Водителю, сбившему 16 июня четверых школьников, вынесли приговор. Напомним, что 15-летняя Диана К. скончалась от полученных травм на месте происшествия. Ее похороны уже состоялись сегодня в 13:00.

ГТРК-Башкортостан с места событий передали, что суд принял решение избрать в виде меры пресечения заключение на два месяца в СИЗО на время, пока идет уголовное расследование.

Напомним, что мужчина был пьян на момент ДТП. В госавтоинспекции также сообщали, что он пытался скрыться с места происшествия, а местные жители рассказывали, что он при попытке бегства врезался в кучу навоза и застрял там.