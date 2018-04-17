У Башкирской содовой компании появился свой YouTube канал

У Башкирской содовой компании появился свой YouTube каналВидео
Сегодня, 10:31Рустэм Башкирцев
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Башкирская содовая компания объявила о запуске корпоративного YouTube канала.
Видео
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Видео: youtube.com
Сюжеты: Видео
Через канал компания намерена рассказывать о своей продукции, технологиях и особенностях ее производства, корпоративной жизни.
Первая публикация посвящена объяснению принципов производства соды аммиачным способом - с применением (метод Сольве) и без применения (метод Хоу) известняка.
- Мы будем рады получить обратную связь, которая поможет нам сделать канал насыщенным и интересным, - сообщили в компании.
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