У Башкирской содовой компании появился свой YouTube канал

Через канал компания намерена рассказывать о своей продукции, технологиях и особенностях ее производства, корпоративной жизни.

Первая публикация посвящена объяснению принципов производства соды аммиачным способом - с применением (метод Сольве) и без применения (метод Хоу) известняка.