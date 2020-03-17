На всякий случай: в уфимском магазине очевидцы сняли пустые коробки продуктов

На всякий случай: в уфимском магазине очевидцы сняли пустые коробки продуктовВидео
17 марта, 15:34Надежда Валитова
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Видео было снято пользователями социальной сети в одном из продуктовых магазинов «Светофор» в Уфе.
Видео
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Видео: vk.com
Сюжеты: Эпидемия коронавируса, Видео
«Уже пустые прилавки на Светофоре» — так подписали видео, опубликованное в группе «ЧС Уфа» ВКонтакте.
Напомним, в сети регулярно встречаются сообщения об очередях в продуктовых магазинах, связанных, очевидно, с паникой по пандемии коронавируса в мире.
Тем временем сегодня, 17 марта, в Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 детей, в Казахстане жителей Башкирии сняли с поезда из-за угрозы коронавируса, в Уфе закрыли поликлинику из-за пациентов, умолчавших о поездке за границу.
Все самые последние новости и коронавируса - в специальном сюжете Медиакорсети.
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