В Уфе засняли экстремалов, прошедших по канату на высоте "десятиэтажки"Видео
Сегодня, 15:02Минзаля Аскарова
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Молодые люди натянули стропу между двумя многоэтажными домами и пошлись по ней.
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Видео: скрин видео
Автор ролика, местный житель, сообщает, что видеозапись сделана сегодня утром, 17 марта. Как сообщает ufa1.ru, молодые люди ходили по канату на большой высоте на улице Бакалинская в Уфе. Расстояние между домами – 56 метров.
После того, как экстремалы покорили высоту, их задержала полиция.
- Идея появилась давно, и как только появилось время, мы пошли, — цитирует одного из слэклайнеров портал.
Напомним, в октябре прошлого года экстремалы прошли по канату без страховки от Подвесного до Бельского моста.
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