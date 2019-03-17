В Уфе засняли экстремалов, прошедших по канату на высоте "десятиэтажки"

Автор ролика, местный житель, сообщает, что видеозапись сделана сегодня утром, 17 марта. Как сообщает ufa1.ru, молодые люди ходили по канату на большой высоте на улице Бакалинская в Уфе. Расстояние между домами – 56 метров.

После того, как экстремалы покорили высоту, их задержала полиция.

- Идея появилась давно, и как только появилось время, мы пошли, — цитирует одного из слэклайнеров портал.