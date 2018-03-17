Как Уфа победила Краснодар - обзор матча

Как Уфа победила Краснодар - обзор матчаВидео
Сегодня, 21:48Разиф Абдуллин
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Самые интересные моменты матча, в котором "Уфа" победила "Краснодар" - 1:0.
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Видео: youttube.com
Сюжеты: Видео, Болеем за наших
17 марта в гостевом матче 23 тура чемпионата России по футболу ФК "Уфа" обыграл "Краснодар" с минимальным счетом. Единственный гол забил Иван Пауревич.
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