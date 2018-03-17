Иван Вишневский: «Перенос матчей из-за выборов нам не помог»

Старались играть по заданию, предельно строго в обороне. Пытались как можно меньше дать создать противнику моментов у наших ворот. Вот и результат.

Буквально позавчера узнали соперника по четвертьфинальному раунду, как готовились к «Салавату»?

В плей-офф все команды одинаковые, и в принципе, настраивались, как на очередного, очень, серьёзного оппонента.

Можно ли сказать, что перенос игр из-за выборов президента помогли «Трактору» победить?

Вот это не знаю. Не могу ничего сказать. Так получилось. Выборы нам не помогли.

Насколько важна победа в первом матче?

Да каждый матч важен. Серия до четырех побед. Сегодня ребята молодцы, в конце хорошо побились, выстояли. Победили.

В чём главное отличие «Салавата» от «Нефтехимика»?

В плей-офф все команды играют на победу. Легких матчей не будет. Да, чуть-чуть системы отличаются, но мы же играем в хоккей.

Можно ли сказать, что «Трактору» повезло сегодня, ведь «Салават» в 3-ем периоде «запирал» конкретно в своей зоне?

Это же хорошо, что нам повезло.

Играли в Уфе два года назад, с какими эмоциями вернулись сюда?