Уфимка Нэркес Юлдашева выступила на шоу Первого канала с танцем «башкирской амазонки»

20-летняя Нэркес Юлдашева — известная башкирская танцовщица, обладательница Гран-при национального телевизионного конкурса «Баик», дочь народного артиста республики, знаменитого кураиста Роберта Юлдашева и талантливого хореографа, основательницы студии «Guzal dance» Гульназ Исламгуловой.

В свой танец для нового шоу Первого канала Нэркэс добавила в традиционный башкирский танец элементы современной хореографии.

«Этот танец называется „Кыпсак кызы“ — девушки этого племени были воинственными, сильными, могли встать на защиту своей Родины вместе со своими мужьями. Танец моей постановки, помогала, конечно, мне мама. Это одна из первых моих серьезных работ в хореографии. Шоу мне очень понравилось. Участие в подобных проектах — это большой опыт. Столько талантливых танцоров в нем участовало! Это очень сложный танец по сравнению с „Хан кызы“ — танцем, который я исполнила на шоу ТНТ. Он, безусловно, требует много сил, полной отдачи», — рассказала Медиакорсети Нэркес.

На шоу молодая артистка призналась в любви к родной республике и рассказала о своем «очень строгом отце», пошутив, что «если не пройдет кастинг, то ее, скорее всего, просто отдадут замуж».

«Надеюсь, мои земляки меня поддержат!» — сказала Нэркес Юлдашева.