Уфимка Нэркес Юлдашева выступила на шоу Первого канала с танцем «башкирской амазонки»Видео
Ведущая солистка танцевального ансамбля «Guzal dance» выступила на шоу Первого канала «Dance Революция».
20-летняя Нэркес Юлдашева — известная башкирская танцовщица, обладательница Гран-при национального телевизионного конкурса «Баик», дочь народного артиста республики, знаменитого кураиста Роберта Юлдашева и талантливого хореографа, основательницы студии «Guzal dance» Гульназ Исламгуловой.
В свой танец для нового шоу Первого канала Нэркэс добавила в традиционный башкирский танец элементы современной хореографии.
«Этот танец называется „Кыпсак кызы“ — девушки этого племени были воинственными, сильными, могли встать на защиту своей Родины вместе со своими мужьями. Танец моей постановки, помогала, конечно, мне мама. Это одна из первых моих серьезных работ в хореографии. Шоу мне очень понравилось. Участие в подобных проектах — это большой опыт. Столько талантливых танцоров в нем участовало! Это очень сложный танец по сравнению с „Хан кызы“ — танцем, который я исполнила на шоу ТНТ. Он, безусловно, требует много сил, полной отдачи», — рассказала Медиакорсети Нэркес.
На шоу молодая артистка призналась в любви к родной республике и рассказала о своем «очень строгом отце», пошутив, что «если не пройдет кастинг, то ее, скорее всего, просто отдадут замуж».
«Надеюсь, мои земляки меня поддержат!» — сказала Нэркес Юлдашева.
Члены жюри — хореограф Алла Сигалова и певица Вера Брежнева не стали пропускать нашу землячку «из-за недостаточного опыта», зато знаменитый артист балета, танцовщик Сергей Полунин Нэркес поддержал, заявив, что танец действительно был сложным и с ним она отлично справилась.