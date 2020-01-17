В Башкирии попал на видео момент аварии, где погиб 34-летний мужчина

В Башкирии попал на видео момент аварии, где погиб 34-летний мужчинаВидео
17 января, 10:56Алия Фатхиева
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Легковой автомобиль буквально подмял под себя грузовик.
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Видео: ГИБДД по Башкирии
В Краснокамском районе на 85 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск 16 января произошла авария, в которой погиб молодой мужчина.
На кадрах опубликованной госавтоинспекцией видеозаписи видно, как легковой автомобиль ВАЗ-2114 развернуло и буквально вынесло на встречную полосу под колеса грузовика «Урал
На данный момент известно, что водитель грузового автомобиля не пострадал, женщину увезли в больнице, 34-летнего пассажира ВАЗа доставили в реанимацию, где он скончался вечером того же дня.
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