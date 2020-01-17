В Башкирии попал на видео момент аварии, где погиб 34-летний мужчина

В Краснокамском районе на 85 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск 16 января произошла авария, в которой погиб молодой мужчина.

На кадрах опубликованной госавтоинспекцией видеозаписи видно, как легковой автомобиль ВАЗ-2114 развернуло и буквально вынесло на встречную полосу под колеса грузовика «Урал