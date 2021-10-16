В Башкирии школьник получил открытые переломы, попав под машину

В Башкирии школьник получил открытые переломы, попав под машину
Видео

Вчера, 17:42
В социальных сетях появилась видеозапись серьезного ДТП происшедшего на днях в Ишимбае. Жертвой аварии стал 12-летний мальчик, переходивший улицу по «зебре».
Видео:UTV

По данным ГИБДД, авария случилась 14 октября днем. Момент аварии зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Их опубликовлаа программа «Дорожный патруль.Уфа».

Сообщается, что ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Сначала его пропустил легковой автомобиль, однако иномарка. Следовавшая по другой полосе на большой скорости не остановилась и сбила школьника.

На видео снято, как мальчик от удара отлетел на несколько метров в сторону. Видимо, в шоковом состоянии он смог подняться на ноги и добраться до тротуара, а уже там упал.

Известно, что ребенок получил повреждения в виде открытых переломов обеих рук, а также перелома ноги. Он госпитализирован и прооперирован.

Все обстоятельства происшедшего ДТП устанавливаются.

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