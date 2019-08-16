«На папе надпись «ОМОН»: стихи девушки из Башкирии разозлили чиновников

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал опубликованный в соцсетях видеоролик со стихами юной жительницы Башкирии Арины Исхаковой, посвященными разгону митингов в Москве.

В стихотворение девчока с горечью описала чувства мужчины-омоновца, которому приходится участвовать в разгоне несанкционированных митингов и избивать людей, а также атмосферу в семье такого человека.

По мнению Валерия Грибакина, данный ролик является примером «низкого и подлого» использования детей и подростков политтехнологами». Судя по всему, чиновник от Росгвардии не допустил, что девушка могла сочинить данное стихотворение и сделать ролик в силу собственных убеждений.

При этом, как выяснилось позднее, на самом деле родители Арины не имеют отношения к полиции или Росгвардии. Она на самом деле спроецировала ситуацию на себя.

Чтобы доказать Арине, что она заблуждается, её даже пригласили посетить отряд ОМОН и убедиться в том, что сотрудники этого подразделения — это люди, которые защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок

Между тем, пронзительный текст Арины стремительно набирает популярность в соцсетях.