Слезы прощения: водителя автобуса, в котором погибли шестеро, арестовали на 2 месяца

Сегодня, 16 июля, в районном суде Архангельского района Башкирии избрали меру пресечения 32-летнему водителю автобуса, в котором погибли 6 человек и пострадали около 14. ДТП, которое произошло в минувшие выходные, случилось в результате превышения скорости и плохих погодных условий.

Мужчина, которого на 2 месяца поместили в СИЗО, не смог сдержать слез в суде.

— Единственное, что я могу сейчас сказать — попросить прощения перед родственниками… За то, что случилось. больше мне нечего сказать, — сказал мужчина журналистке ГТРК Башкортостан.

Напомним, что мужчина ранее около 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, хотя это отрицают в компании перевозчика, фирмы «Альтрекс».

Китайский автобус «King Long XMQ», ехавший на большой скорости с 39 пассажирами внутри, слетел в кювет и перевернулся на крышу на трассе Уфа–Инзер–Белорецк. Людей, как рассказали Медиакорсети очевидцы, буквально зажало в автобусе. Погибли шесть человек, 14 человек пострадали и были доставлены с разными травмами в больницу. Все они возвращались со сплава в Набережные Челны.