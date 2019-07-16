Инвалид Рустам Набиев записал на видео, как штурмует ползком поликлинику в Уфе

Накануне, 15 июля, инвалид-колясочник из Уфы Рустам Набиев опубликовал на своей странице в инстаграме три видеоролика о том, как ему пришлось преодолевать высокие лестницы по пути на прием к врачу в филиале поликлиники №46 на улице Авроры,5/2 в Уфе.

Он наглядно продемонстрировал, что «доступная среда» в данном учреждении оборудована «для галочки»: с улицы ширина пандуса не подходит для коляски, к тому же он установлен под очень крутым углом. Преодолеть такой уклон инвалиду даже при посторонней помощи практически невозможно. Кнопки вызова персонала поликлиники нет, хотя есть табличка о ее наличии.

Внутри поликлиники ситуация такая же.

- Спасибо минздраву за доступную среду в медицинском учреждении. Кто скажет, что я снова жалуюсь, попробуйте поставить себя на мое место и поползать по грязным, лестничным пролетам, - так выразил Рустам свое возмущение.

В комментариях ему уже посоветовали сменить поликлинику, и обязательно отправить все три видео руководству поликлиники и в минздрав Башкирии.

Напомним, Рустам Набиев потерял ноги во время обрушения казармы в Омске в 2015 году.

Он надеется, что его сообщение получит резонанс, как это было три года назад с видеороликом о женщине, ползущей на прием к врачу по лестнице в другой уфимской поликлинике. Тогда родик показали по всем федеральным каналам и был большой скандал, после которого был уволен главврач поликлиники и в ней навели порядок с доступной средой.