В Уфе сняли на видео танго под дождем

В соцсетях набирает просмотры видеоролик, запечатлевший исполнение танго под дождем уфимскими поклонниками этого танца.

Как удалось выяснить Медиакорсети, видео было сделано накануне, 15 июля, вечером, в парке имени Якутова, где любители танго проводили милонгу (танго-вечеринку). Когда внезапно начался ливень, уфимцы Георгий Шишкин и Луиза Валиева решили все-таки продолжить танец, а их единомышленники запечатлели их танец на видео.

- Вчера исполнилось ровно 6 лет с того дня, как 15 июля 2012 года я познакомился с аргентинским танго. За это время я познакомился со многими людьми и много танцевал, - сообщил Георгий Шишкин. - Из-за телевидения и кино о танго зачастую неправильное мнение. Я убежден, что полностью верное мнение можно получить, только побывав в атмосфере настоящей милонги.

Как оказалось, для Луизы вчерашний день тоже был памятным, она начала танцевать как раз год назад, также 15 июля. А еще у нее вчера был день рождения

- Мы промокли до нитки в первую же минуту танца, но зато получили от него ярчайшие эмоции, - поделился впечатлениями Георгий.