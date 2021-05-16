Футбольная «Уфа» обыграла тульский «Арсенал» и сохранила прописку в премьер-лиге

Футбольная «Уфа» обыграла тульский «Арсенал» и сохранила прописку в премьер-лиге
Видео

Сегодня, 23:07
Болельщики овациями встретили победу ФК «Уфа» над «Арсеналом» на своем поле.
Видео:vk.com

Сегодня, 16 мая, состоялся матч ФК «Уфа» с тульским «Арсеналом» на домашнем стадионе.

Уфимцы одержали важную победу со счетом 2:1 и заняла 13-ую строчку в турнирной таблице с 25-ю очками, оставшись в зоне стыков.

По последним данным, команды «Ротор» и «Тамбов» вылетели из премьер-лиги, но «Уфа» продолжит играть в премьер-лиге в новом сезоне. Это связано с тем, что Российский футбольный союз буквально накануне принял поправки в регламент о том, что команды Российской премьер-лиги, занявшие 13-е и 14- места, не играют стыковые матчи с командами Футбольной национальной лиги (по старому это первый дивизион). Причина заключается в том, что клубы «Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование.

Уфимские болельщики приветствовали сегодняшнюю победу земляков бурными овациями.

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