Более 60 жителей Башкирии прилетят из Таиланда домой и сразу попадут в обсерваторы

Сегодня, 16 апреля, стало известно, что 62 жителя Башкирии, которые находились в Таиланде, вылетели домой на самолете «Уральских авиалиний». Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» и опубликовали видео, присланное одним из пассажиров самолета.

Люди ездили в туристические поездки и не смогли своевременно вернуться домой из-за объявленного карантина в связи с угрозой коронавируса. Вместе с жителями Башкирии прилетят также 35 оренбуржцев, которые потом отправятся домой на автобусе.

Воздушное судно должно приземлиться в Уфе в пятом часу утра. Затем все прилетевшие сдадут анализы на коронавирус и будут помещены в изоляцию. Скорее всего, их разместят в обсерваторах в Уфимском районе.