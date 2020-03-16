В Башкирии найдено тело пропавшего рыбака

В госкомитете по Башкирии сообщили, что обнаружили тело 42-летнего рыбака, который потерялся в Краснокамском районе 14 марта.

По данным спасателей, в последний раз его видели в компании из четверых человек из Татарстана. Сообщалось также, что он исчез во время катания на снегоходе.