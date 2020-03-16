В Башкирии найдено тело пропавшего рыбака

В Башкирии найдено тело пропавшего рыбакаВидео
16 марта, 15:12Алия Фатхиева
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Поиски мужчины начались еще 14 марта.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Госкомитет по ЧС
В госкомитете по Башкирии сообщили, что обнаружили тело 42-летнего рыбака, который потерялся в Краснокамском районе 14 марта.
По данным спасателей, в последний раз его видели в компании из четверых человек из Татарстана. Сообщалось также, что он исчез во время катания на снегоходе.
На месте происшествия его искали при помощи суда на воздушной подушке. Сегодня, 16 марта, пропавшего обнаружили мертвым. О причинах пока информации нет.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0