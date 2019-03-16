Обманутые дольщики из Уфы отправили видеообращение Путину

Накануне, 15 марта, в отрытом доступе появилось видеообращение, записанное обманутыми дольщиками, которые уже почти десять лет не могу получить ключи от своих квартир в недостроенной секции «Д» в ЖСК по улице Менделеева, 128/1.

Как поясняют дольщики, остальные секции были заселены еще в 2013 году, но дом не сдан, площадки не обустроены, во дворе есть горы строительного мусора и т.д.

- Опасно ходить мимо секции «Д», были случаи выпадения кусков штукатурки и оконных блоков со стеклом – по счастливой случайности не пострадали прохожие и жильцы остальных восьми заселенных секций, - сообщают жильцы.

Брошенная секция в центре города – это место обитания бомжей, наркоманов, а также подростков, которые лазят по крыше. Один из мальчиков упал в вентиляционную щахту и получил серьезные травмы.

Срок ввода дома в эксплуатацию был по договору намечен на 2-3 кварталы 2010 года. Затем речь шла про 4-ый квартал 2011 года. Заказчиком строительства объекта является ООО ПХК «Меркурий».

По ловам дольщиков, сейчас секции «Д» - центральная секция со шпилем и «Л» не достроены, работы там не ведутся. В секции « Д» на данный момент не проведены отделочные работы, не закончены наружные работы по фасадам, не проведены канализация, отопление, водоснабжение, вентиляция. Электропроводка, которую успели проложить, выдрана с «корнем», штукатурка с фасада отваливается огромными кусками, на многих этажах разбиты оконные стекла, оконные и балконные рамы раскурочены.

Кроме того, после сдачи других, шести заселенных секций многоквартирного дома, остался целый ряд строительных недоделок и некачественно произведенных работ, но, не смотря на эти обстоятельства члены ЖСК, были вынуждены с 2012 года через суд оформлять право собственности на свои квартиры, чтобы не остаться без жилья.

Напомним, на этой неделе в Госсобрании РБ выступал с докладом первый заместитель главы Госкомстроя РБ Григорий Невоструев. Среди прочих вопросов он сообщил, что для решения вопросы о достройке данного дома подобрана схема.