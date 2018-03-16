В Уфе на улице Донского подростки прыгали с крыши девятиэтажки

В Уфе на улице Донского подростки прыгали с крыши девятиэтажкиВидео
Сегодня, 11:38
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подписчики группы "БашДТП" сообщили, что уже обратились в ЖЭУ №48.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: БашДТП
Сюжеты: Видео
Видео подростков, которые перепрыгивают с одной девятиэтажки на другую, выложили пользователи группы «БашДТП» в социальной сети. На видеозаписи дома на улице Донского, 34.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в настоящее время ведется поиск лиц, которые ответственны за то, чтобы помещения многоэтажного дома (включая выход на его крышу), были закрыты. Кроме того, в полиции начали устанавливать подростков, которые изображены на видео. В полиции также напомнили родителям о важности беседы с детьми об опасности подобных увлечений.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0