В Уфе на улице Донского подростки прыгали с крыши девятиэтажки

Видео подростков, которые перепрыгивают с одной девятиэтажки на другую, выложили пользователи группы «БашДТП» в социальной сети. На видеозаписи дома на улице Донского, 34.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в настоящее время ведется поиск лиц, которые ответственны за то, чтобы помещения многоэтажного дома (включая выход на его крышу), были закрыты. Кроме того, в полиции начали устанавливать подростков, которые изображены на видео. В полиции также напомнили родителям о важности беседы с детьми об опасности подобных увлечений.