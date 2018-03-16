Привет, Уфа, с Челябой другая игра: Витя АК-47 спел об игре “СЮ-Трактор”Видео
Сегодня, 21:55Зиля Аскерова
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Известный рэп-исполнитель Витя АК-47 посвятил проморолик к полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции “Салават Юлаев – Трактор”.
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Видео: youtube.com
Сюжеты: Видео
Песня получилась вариацией популярного рекламного ролика Азино777. Оригинал видеоролика в Ютубе бьет рекорды – восемь миллионов просмотров.
“Белый мишка в черной майке –
Трактор, встречайте.
Зарубится с куницей
В неслабой схватке.
Трактор против “Салават Юлаев” –
Кто будет в финале? – задается вопросом Витя.
Напомним, “Салават Юлаев” накануне обыграл омский “Авангард” и вышел в полуфинал. Сегодня уфимская команда встретилась с челябинским “Трактором". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу челябинцев.
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