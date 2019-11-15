В Башкирии браконьеры охотились на кабана прямо с вертолета

В Башкирии поймали браконьеров, которые вели охоту с неба, сообщает ГТРК Башкортостан. Обеспокоенные местные жители обратились в охотнадзор. Специалисты минэкологии Башкирии работники охотничьих хозяйств позже установили, что стоянка вертолета была около деревни Белорус-Александровка Архангельского района. Рядом были припаркованы две машины с прицепами и квадроциклы. Охотники-браконьеры были вооружены.

В салоне нашли 2 расчехленных и заряженных охотничьих карабина. Молодые люди, их владельцы, были уверены в том, что не нарушают никаких прав. При этом на квадроцикле лежала разделанная туша убитого кабана. Хотя не все необходимые документы у мужчин были - в разрешении, оформленном на третьего охотника, отсутствовала отметка о добыче животного.

На место случившегося выехали также сотрудники Росгвардии. Начата доследственная проверка. В отношении трех молодых охотников составлены административные протоколы. Им грозит штраф.