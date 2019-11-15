От «Алых парусов» в Башкирии щепки летят: рядом с лагерем началась вырубка деревьев

От «Алых парусов» в Башкирии щепки летят: рядом с лагерем началась вырубка деревьевВидео
О самом легендарном в Башкирии детском лагере «Алые паруса» мы писали не один раз. Судя по всему — в последний.
Сегодня 15 ноября стало известно, что началась вырубка деревьев рядом с территорией лагеря "Алые паруса" в Кировском районе Уфы (Чесноковка).
Первый материал вызвал большой резонанс как у обычных родителей, так у чиновников: «Кому и зачем „Гидравлика“ продает лагерь „Алые паруса“ в Башкирии».
Ответы собственников на наши запросы оказались лживыми. Сначала в последний летний день там поснимали все шторы в корпусах, затем искусственно лишили здания «косметического» порядка, видимо, чтобы не приукрасить, а наоборот перед московской комиссией обезобразить.
Не первым звонком послужило объявление на сайте продаж. Показная стоимость за 100 миллионов рублей словно говорила: за эту цену не возьмут, значит, пойдет с молотка. Позже вышел материал: ««Нельзя закрывать»: Общественная палата отреагировала на продажу «Алых парусов» в Уфе»».
И вот сегодня на территории лагеря с 30-летней историей начали вырубать все деревья: липы, дубы, рябины.
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