От «Алых парусов» в Башкирии щепки летят: рядом с лагерем началась вырубка деревьев

Сегодня 15 ноября стало известно, что началась вырубка деревьев рядом с территорией лагеря "Алые паруса" в Кировском районе Уфы (Чесноковка).

Первый материал вызвал большой резонанс как у обычных родителей, так у чиновников: «Кому и зачем „Гидравлика“ продает лагерь „Алые паруса“ в Башкирии».

Ответы собственников на наши запросы оказались лживыми. Сначала в последний летний день там поснимали все шторы в корпусах, затем искусственно лишили здания «косметического» порядка, видимо, чтобы не приукрасить, а наоборот перед московской комиссией обезобразить.

Не первым звонком послужило объявление на сайте продаж. Показная стоимость за 100 миллионов рублей словно говорила: за эту цену не возьмут, значит, пойдет с молотка. Позже вышел материал: ««Нельзя закрывать»: Общественная палата отреагировала на продажу «Алых парусов» в Уфе»».

Таким мы увидели лес на территории лагеря "Алые паруса" летом 2019 года Фото: Mkset.ru

И вот сегодня на территории лагеря с 30-летней историей начали вырубать все деревья: липы, дубы, рябины.