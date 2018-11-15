Уфимец Денис верит, что люди пересядут из машин в автобусы

Авторы проекта «Подвезу за интервью» Роман Осокин и Артем Михайлов сегодня утром подвозили (бесплатно!) пассажиров с уфимских остановок. Ну как бесплатно – в обмен на интервью. Говорили, естественно по сегодняшней теме: #уфалогия #уфалогиятранспорт