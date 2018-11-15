Уфимец Денис верит, что люди пересядут из машин в автобусы

Уфимец Денис верит, что люди пересядут из машин в автобусыВидео
Сегодня, 14:38Артем Михайлов
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10.13. Волонтеры «Медиакорсети» подвозят пассажиров за интервью.
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Видео: Роман Осокин, Артем Михайлов, mkset.ru
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
Авторы проекта «Подвезу за интервью» Роман Осокин и Артем Михайлов сегодня утром подвозили (бесплатно!) пассажиров с уфимских остановок. Ну как бесплатно – в обмен на интервью. Говорили, естественно по сегодняшней теме: #уфалогия #уфалогиятранспорт
Что о проблеме уфимского общественного транспорта думает Денис из Сипайлово, смотрите в следующем видео.
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