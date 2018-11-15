Молодая мама Карина из Уфы: люди стоят по полтора часа, чтобы уехать

Молодая мама Карина из Уфы: люди стоят по полтора часа, чтобы уехатьВидео
Сегодня, 15:46
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уфимка стала участницей проекта «Подвезу за интервью» в рамках транспортной «Уфалогии».
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Роман Осокин и Артем Михайлов
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
15.45, ул. Российская
Роман Осокин и Артем Михайлов сегодня в течение дня выступают бесплатным такси и подвозят уфимцев за интервью. Одно из героинь проекта стала молодая мама. Она рассказала, с какими проблемами ей приходится сталкиваться.
-Хуже всего в пригородных направлениях, - уверена девушка. - Когда маршрутки отменили, приходилось ждать маршрутный автобус по полтора часа. а поле шести вечера вообще не на чем уехать - только такси за 300 рублей(пригород же!). Около дома, на Российской, стало значительно хуже. Если раньше я ждала автобус десять минут, а сейчас приходится полчаса мерзнуть на остановке. С ребенком нет особой разницы - на "ПАЗике", или маршрутке, мы живем близко к остановке. Лишь бы приезжали чаще.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0