Молодая мама Карина из Уфы: люди стоят по полтора часа, чтобы уехать

-Хуже всего в пригородных направлениях, - уверена девушка. - Когда маршрутки отменили, приходилось ждать маршрутный автобус по полтора часа. а поле шести вечера вообще не на чем уехать - только такси за 300 рублей(пригород же!). Около дома, на Российской, стало значительно хуже. Если раньше я ждала автобус десять минут, а сейчас приходится полчаса мерзнуть на остановке. С ребенком нет особой разницы - на "ПАЗике", или маршрутке, мы живем близко к остановке. Лишь бы приезжали чаще.