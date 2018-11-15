История одной уфимской остановки: "Школа МВД" с 8 до 9 утра Видео
Сегодня, 15:03
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Журналист телеканала "Вся Уфа" Игорь Куприянов провел на остановке час и посчитал частотность маршрутов.
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Видео: Игорь Куприянов
Почему "тройка" ходит один раз в полчаса, но зато 55 маршрут - каждые 5-10 минут? Куда делся 240 и кто теперь вместо него? Журналист дежурил на остановке "Школа МВД" один час, с 8 до 9 утра, чтобы посчитать, каких маршрутов действительно много, каких местным жителям остро не хватает, а также сколько по времени приходится ждать свой автобус(в среднем). Кроме того, выяснилось, что некоторые транспортные направления так и не получили полноценной замены.
Час за полторы минуты - в таймлапс-обзоре жизни одной уфимской остановки.
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