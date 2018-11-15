Ильдус из Инорса предлагает передать все частникам

Авторы проекта «Подвезу за интервью» Роман Осокин и Артем Михайлов, подвозя до пункта назначение жителя микрорайона Инорс Ильдуса, узнали, что он думает о решении проблемы общественного транспорта Уфы. #уфалогия #уфалогиятранспорт