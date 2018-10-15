В Уфе на концерте Макса Коржа избили полицейского

В Уфе на концерте Макса Коржа избили полицейскогоВидео
Молодой парень набросился на сотрудника правоохранительных органов, когда тот попытался изъять у него фаеры.
Концерт известного исполнителя состоялся вчера при полном аншлаге в Уфа-Арене. На мероприятии было настолько много молодых посетителей, что возникла давка. Одной из девушек стало плохо. Артист был даже вынужден ненадолго прервать выступление, пока ей не оказали помощь.
Позже в соцсетях появилось видео, снятое на камеру мобильного телефона. Его опубликовал канал «ГТРК Башкортостан». Один из зрителей набрасывается на полицейского и наносит ему несколько ударов кулаками.
В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что нападавших было двое и оба они из Екатеринбурга.
- Сотрудники полиции, находившиеся на концерте, увидели, что кто-то из зрителей зажег фаер. Они приняли меры, для того, чтобы потушить данный факел и доставили в полицию лиц, зажегших его. Ими оказались двое жителей Екатеринбурга. Они будут привлечены к установленной законом ответственности. Стоит отметить, что в момент доставления один из них оказал активное сопротивление и попытался скрыться, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.