В Уфе на концерте Макса Коржа избили полицейского

Концерт известного исполнителя состоялся вчера при полном аншлаге в Уфа-Арене. На мероприятии было настолько много молодых посетителей, что возникла давка. Одной из девушек стало плохо. Артист был даже вынужден ненадолго прервать выступление, пока ей не оказали помощь.

Позже в соцсетях появилось видео, снятое на камеру мобильного телефона. Его опубликовал канал «ГТРК Башкортостан». Один из зрителей набрасывается на полицейского и наносит ему несколько ударов кулаками.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что нападавших было двое и оба они из Екатеринбурга.