В Башкирии автомобилист устроил погоню за медведем

В Башкирии автомобилист устроил погоню за медведемВидео
Сегодня, 14:17Татьяна Майорова
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К счастью, человек и животное не причинили вреда друг другу.
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Видео: ВКонтакте
Накануне, 14 сентября, в интернете появилось интересное видео, сделанное одни из автомобилистов в Зианчуринском районе республики. Подробности сообщил портал ГлавУфа.
Неподалеку от деревни Утягулово мужчина, ехавший на автомобиле, заметил на дороге довольно крупного медведя и стал преследовать его, снимая на телефон.
Погоня продолжалась, пока медведь не свернул с дороги в поле, едва не добежав до автобусно остановки.
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