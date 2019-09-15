В Башкирии автомобилист устроил погоню за медведем

Накануне, 14 сентября, в интернете появилось интересное видео, сделанное одни из автомобилистов в Зианчуринском районе республики. Подробности сообщил портал ГлавУфа.

Неподалеку от деревни Утягулово мужчина, ехавший на автомобиле, заметил на дороге довольно крупного медведя и стал преследовать его, снимая на телефон.