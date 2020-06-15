В Башкирии от полученных ран в ДТП скончался 37-летний мужчина

В Башкирии от полученных ран в ДТП скончался 37-летний мужчинаВидео
Сегодня, 09:33Алия Фатхиева
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В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности смертельной аварии.
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Видео: МВД по Башкирии, ГИБДД по Башкирии
По информации госавтоинспекции, авария произошла в восьмом часу вечера 14 июня на первом километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. Сообщается, что в ДТП погиб 37-летний местный житель.
Мужчина находился за рулем ВАЗ-2115, предположительно, он не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель погиб на месте происшествия от полученных травм.
Вместе с ним автомобиле находились два пассажира, их госпитализировали, в настоящий момент начато разбирательство, по итогам которого установят причины и условия ДТП.
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