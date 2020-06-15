«С заботой о вас»: ТПП Башкирии передали волонтерам продуктовые наборы

«С заботой о вас»: ТПП Башкирии передали волонтерам продуктовые наборыВидео
Сегодня, 12:14
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На этот раз грузовая газель с товарами первой необходимости отправилась в город Нефтекамск.
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Видео: Mkset.ru
В период пандемии ТПП Башкирии не перестает работать для предпринимателей республики.
«Мы в постоянном диалоге с бизнесом, составляем договоры о форс-мажорных обстоятельствах, продолжаем реализовывать социально и экономически значимые проекты.
Нашим предпринимателям, с которыми у нас общие ценности, можно гордиться. Они сами звонят и предлагают свою помощь», - поблагодарил предпринимателей Тимур Хакимов, президент ТПП Башкирии.
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