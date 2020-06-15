«С заботой о вас»: ТПП Башкирии передали волонтерам продуктовые наборы

В период пандемии ТПП Башкирии не перестает работать для предпринимателей республики.

«Мы в постоянном диалоге с бизнесом, составляем договоры о форс-мажорных обстоятельствах, продолжаем реализовывать социально и экономически значимые проекты.

Нашим предпринимателям, с которыми у нас общие ценности, можно гордиться. Они сами звонят и предлагают свою помощь», - поблагодарил предпринимателей Тимур Хакимов, президент ТПП Башкирии.