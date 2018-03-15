Валидольный матч: Как Уфа Омск обыграла

Валидольный матч: Как Уфа Омск обыгралаВидео
Сегодня, 16:38Александр Лозгачев
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Медиакорсеть решила передать атмосферу седьмого матча серии плей-офф "Салавата Юлаева" с "Авангардом".
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Видео: Александр Лозгачев, Вконтакте
Сюжеты: Видео, Болеем за наших
После этого матча уфимская команда вышла в следующий этап плей-офф, где встретится с челябинским "Трактором".
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