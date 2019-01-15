Как врио главы Башкирии Радий Хабиров в Сибай приехал

Как врио главы Башкирии Радий Хабиров в Сибай приехалВидео
Вчера, 21:22Разиф Абдуллин
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Радий Хабиров принял участие в Комиссии по чрезвычайным ситуациям города Сибая.
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Видео: Вконтакте
Сюжеты: Смог в Сибае, Видео
Заседании комиссии было посвящено ситуации в городе, здесь по-прежнему жители Сибая страдают о смога, вызванного окислением горных пород на карьере Учалинского ГОКа.
Видео за полдня набрало более 20 тысяч просмотров.
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