В Башкирии в торговом центре «взбунтовались» полы

Сегодня, 14 февраля, произошел пугающий инцидент в стерлитамакском торговом центре «Фабри».

Внезапно стала буквально ходить ходуном плитка на полу. Видео этого необычного явления сделала одна из посетительниц и выложила в соцсети.

Информацию о происшествии уточнили журналисты портала Уфа1 и выяснили, что подобное в этом торговом центре бывало и ранее.