В Башкирии в торговом центре «взбунтовались» полы

В Башкирии в торговом центре «взбунтовались» полыВидео
14 февраля, 18:41Татьяна Майорова
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Неприятный инцидент произошел в ТЦ «Фабри» в Стерлитамаке.
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Видео: Инстаграм
Сегодня, 14 февраля, произошел пугающий инцидент в стерлитамакском торговом центре «Фабри».
Внезапно стала буквально ходить ходуном плитка на полу. Видео этого необычного явления сделала одна из посетительниц и выложила в соцсети.
Информацию о происшествии уточнили журналисты портала Уфа1 и выяснили, что подобное в этом торговом центре бывало и ранее.
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