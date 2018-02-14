Жительница Дорогино под Уфой жалуется на древесную пыль из-за «Кроношпана»

Она утверждает, что у одной из ее дочерей диагноз «аллергический бронхит».

В соцсети Вконтакте пользователи делятся видео жительницы Дорогино Уфимского района. Она живет на улице Лазурная и сняла, как на ее сушилке образовалась древесная пыль неизвестного происхождения. Рядом, в двух километрах, расположен деревообрабатывающий завод «Кроношпан». Женщина показывает пар из его трубы, которая расположена на расстоянии прямой видимости.

- Вчера заносила вещи с улицы, - поясняет автор видео. - Обнаружила древесную пыль на своей сушилке. Всю зиму удивлялась, что одежда зимой в пыли. Дети чешутся. Думала аллергия. Одно с другим не связывала.

- В Роспотребнадзоре сказали, они («Кроношпан Башкортостан» - прим.) официально еще не работают, выезжать на проверку не имеют права, - добавила она. - Аллергию сказали оформлять через докторов, со справкой писать жалобу. В Роспотребнадзоре сказали пробы с поверхностей не берут, так как мы типа сами можем насыпать, берут только с воздуха. Ночью у них не положено брать пробы. Вот и ответ, почему они по ночам особо гремят, а не днём. Все продумано.

- У средней дочки последнее время ставят диагноз «аллергический бронхит», - утверждает женщина.

Одна из соседок так откликнулась на это видео: