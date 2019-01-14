Как уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева делает утреннюю зарядку

Как уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева делает утреннюю зарядкуВидео
Вчера, 09:59Рустэм Башкирцев
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Растяжка знаменитой гимнастки просто поражает.
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Видео: Vk.com
Сюжеты: Видео
Знаменитая экс-гимнастка, телеведущая, уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева выложила на своей странице в социальной сети Вконтакте видео, на котором она делает утреннюю зарядку.
- Раскачиваюсь потихоньку, - прокомментировала видео Ляйсан.
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