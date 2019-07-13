Ночью неизвестные облили краской машину башкирского активиста

Ночью неизвестные облили краской машину башкирского активистаВидео
Пострадавший предположил, что это может быть месть за инцидент на Всеирном Курултае башкир.
Сегодня, 13 июля, стало известно, что ночью неизвестные облили желтой краской машину Ильмира Мухаметьярова, который стал широко известен после неприятного инцидента, случившегося во время Всемирного Курултая башкир.
- Это месть за Всемирный Курултай башкир? Что дальше ждать активистам БОО «Башкорт2 - сожжения машин и квартир, нападения на близких, избиения, а может, убивать начнут? Что за подлые методы такие? – так прокомментировали данное событие в соцсетях активисты башкирского движения. - Все это носит заказной характер, и мы сомневаемся, что заказчиков найдут, особенно, когда сказали открыто, что к активистам БОО «Башкорт» будут относиться беспощадно. Видимо, уже началось.
Напомним, 28 июня, V Всемирный курултай башкир начался со скандалов и вызова полиции. Полицейские задержали в фойе конгресс-холла «Торатау» лидера башкирского движения «Башкорт» Фаиля Алчинова и вывели из зала делегата Ильмира Мухаметьярова. Ильмир заявил журналистам, что его начали выводить из зала тогда, когда ему предоставили слово по пути к микрофону. По словам же представителей полиции, делегата выводят для разбирательства по обращению организаторов курултая.
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