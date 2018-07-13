В Башкирии грузовик пробил дорожное ограждение и вылетел в кювет

В Башкирии 12 июля на трассе Уфа-Стерлитамак грузовик вылетел в кювет. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе БашДТП Вконтакте.

Видно, что машина пробила дорожное ограждение и вылетела в кювет. Водителя, скорее всего зажало в салоне.