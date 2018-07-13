В Башкирии грузовик пробил дорожное ограждение и вылетел в кювет

В Башкирии грузовик пробил дорожное ограждение и вылетел в кюветВидео
Сегодня, 10:42Рустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео ДТП очевидцы выложили в соцсети.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: БашДТП
Сюжеты: Видео
В Башкирии 12 июля на трассе Уфа-Стерлитамак грузовик вылетел в кювет. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе БашДТП Вконтакте.
Видно, что машина пробила дорожное ограждение и вылетела в кювет. Водителя, скорее всего зажало в салоне.
- При нас влетел в рисующую разметку технику на асфальте и ушел вправо, - сообщил один из очевидцев аварии в соцсети.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0