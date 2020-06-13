Видео, где глава Башкирии читает стихотворение Мустая Карима, стало вирусным

Видео, где глава Башкирии читает стихотворение Мустая Карима, стало вируснымВидео
Сегодня, 12:35Татьяна Майорова
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Радий Хабиров с выражением прочитал стихотворение Мустая Карима «О березовом листе».
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Видео: Facebook.com
Сюжеты: Власть без цензуры
Накануне, 12 июня, в честь Дня России глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал видео, на котором он читает отрывок из стихотворения Мустая Карима «О березовом листе».
Радий Хабиров прочитал стихи на башкирском и русском языках, стоя на балконе Дома Республики, судя по пейзажу на заднем плане.
Это видео стало вирусным и начало стремительно набирать перепосты.
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