В Башкирии продолжается ледоход на Белой у Монумента дружбы

В Башкирии продолжается ледоход на Белой у Монумента дружбыВидео
Сегодня, 12:38Надежда Валитова
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Видео снял наш фотокорреспондент Артур Салимов.
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Сюжеты: Весна в Башкирии
Напомним, что буквально за сутки река Белая поднялась на метр. Затопило многочисленные садовые участки в Уфимском районе: в сильной зоне затопления оказались села Зубово, Нагаево, Булгаково и другие.
О том, как проходит в Уфе и Башкирии паводок, следите в нашем сюжете.
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