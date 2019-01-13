Уфимцы пожаловались на продажу «фанфуриков» в пункте приема металла

Жильцы дома по ул. Зорге обратились в редакцию телеканала UTV с жалобой на то, что в одном из гаражей в их дворе работает пункт прием металла, в котором продают «фанфурики» местным алкоголикам. В связи с этим вокруг пункта постоянно кучкуются бомжи и прочие асоциальные личности.

По словам местных жителей, прошлым летом после их жалоб данный пункт закрывали, но теперь он снова начал работу, причем, помимо приема металла, тут вовсю занимаются реализацией «фанфуриков» и каких-то пакетиков с непонятным содержимым.

Съемочная группа телеканала провела свое расследование, включая контрольную закупку и вызов полиции, однако кардинально так ничего и не изменилось. Журналисты отправили официальный запрос в столичное УВД.

Тем временем, напомним, на днях врил главы региона Радий Хабиров, выступая на торжественном собрании в честь Дня работника российской прокуратуры, заявил с трибуны, что пресечение продажи контрафактного алкоголя является одно из самых важнейших здач правоохранительных органов.