Уфимский футбольный клуб начал Новый год с победы

Накануне, 12 января, уфимский футбольный клуб «Алга» провел свой первый матч в наступившем году. Соперником уфимцев стал футбольный клуб из города Мирный «Алмаз-Алроса».

Уфимцы выступали в рамках Чемпионата России по мини-футболу Высшей Лиги Конференции Запад в 14 туре. Соперник – клуб «Алмаз Алроса» является одним из лидеров конференции. Игра прошла в бодром темпе и в итоге уфимцы одержали победу со счетом 4:2. Теперь «Алга» занимает второе место в конференции.

Голы со стороны уфимского клуба забили Большаков, Сафаров, Катанэ, Куликов.

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