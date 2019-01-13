Уфимский футбольный клуб начал Новый год с победы

Уфимский футбольный клуб начал Новый год с победыВидео
ФК «Алга» одолел соперника со счетом 4:2.
Накануне, 12 января, уфимский футбольный клуб «Алга» провел свой первый матч в наступившем году. Соперником уфимцев стал футбольный клуб из города Мирный «Алмаз-Алроса».
Уфимцы выступали в рамках Чемпионата России по мини-футболу Высшей Лиги Конференции Запад в 14 туре. Соперник – клуб «Алмаз Алроса» является одним из лидеров конференции. Игра прошла в бодром темпе и в итоге уфимцы одержали победу со счетом 4:2. Теперь «Алга» занимает второе место в конференции.
Голы со стороны уфимского клуба забили Большаков, Сафаров, Катанэ, Куликов.
Для справки
СК «АЛГА» основан в 2013 году. Является победителем Кубка России среди корпораций 2015 года, чемпионом России среди корпораций 2015 года, победителем высшей лиги 2015/2016 годов и Кубка Высшей Лиги (Запад) 2018 года.
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