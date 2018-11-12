В Башкирии лебеди со сломанными крыльями чуть не погибли на замерзшем пруду

Лебединая стая улетела в теплые края несколько дней назад, а четыре птицы со сломанными крыльями остались на пруду.

Когда пруд замерз, местные жители обращались во все спецслужбы и ведомства, но ответа не получили. Тогда несколько мужчин прошли к лебедям по тонкому льду, вытащили их на берег и временно поселили в сарае.