В Башкирии лебеди со сломанными крыльями чуть не погибли на замерзшем пруду

В Башкирии лебеди со сломанными крыльями чуть не погибли на замерзшем прудуВидео
Сегодня, 14:37Рустэм Башкирцев
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Жители села Верхотор в Ишимбайском районе спасли четырех лебедей от смерти, сообщают «Вести-Башкортостан».
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Лебединая стая улетела в теплые края несколько дней назад, а четыре птицы со сломанными крыльями остались на пруду.
Когда пруд замерз, местные жители обращались во все спецслужбы и ведомства, но ответа не получили. Тогда несколько мужчин прошли к лебедям по тонкому льду, вытащили их на берег и временно поселили в сарае.
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