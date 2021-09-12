Уфимцы выложили видео, на котором догхантеры среди бела дня отстреливают собак

Автор видео – молодая девушка – крупным планом сняла лицо мужчины с ружьем, который в черте города, на улице Майкопской, охотился за бездомными собаками. Догхантер сообщил, что работает в специализированном предприятии по отлову собак, но отказался назвать свое имя. Автор видео уточнила, что это уже не первый случай, и мужчина охотился за собаками с бирками, то есть стерилизованными животными, которые, по ее мнению, не представляют опасности для людей.
Вскоре на том же телеграм-канале появилось еще одно видео из Демского района. на сей раз события развернулись в микрорайоне «Яркий». Автор ролика снял, как собака умирает в результате отравления
- Нашли его спустя два дня мертвым . Приезжала несколько раз служба отлова, но свою работу они не выполнили и вот к чему это привело. В этом районе живет живодер, - безапелляционно заявил автор видео.
Примечательно, что оба видеоролика вызвали разную реакцию у подписчиков. Многие вспомнили, как на днях публиковалось еще одно видео из Демского района о том, как собаки нападали на детей и взрослых прохожих.