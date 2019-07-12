Шесть человек получили травмы в автокатастрофе под Уфой

В аварии получили травмы различной степени В результате аварии пассажиры, 39-летняя жена водителя автомобиля Volkswagen и их трехгодовалая дочь, они госпитализированы. Во второй машине также не обошлось без травм – там пострадали четверо парней в возрасте от 17 до 19 лет.