Шесть человек получили травмы в автокатастрофе под Уфой

Шесть человек получили травмы в автокатастрофе под УфойВидео
12 июля, 17:48Татьяна Майорова
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Авария произошла неподалеку от деревни Локотки.
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Сегодня, 12 июля, серьезная автоавария произошла на автотрассе Уфа-Оренбург. Подробности сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.
По уточненным данным, на дороге столкнулись автомобили "Volkswagen Amarok", которым управлял 40-летний мужчина, и "Datsun on-DO", под управлением 18-летнего уфимца.
В аварии получили травмы различной степени В результате аварии пассажиры, 39-летняя жена водителя автомобиля Volkswagen и их трехгодовалая дочь, они госпитализированы. Во второй машине также не обошлось без травм – там пострадали четверо парней в возрасте от 17 до 19 лет.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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