В Башкирии засняли на видео ледоход в Гафурийском районе

В Башкирии засняли на видео ледоход в Гафурийском районеВидео
Сегодня, 09:51Рустэм Башкирцев
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Автор видео Валентина Лебедева восхищается зрелищем.
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Видео: Youtube.com
Сюжеты: Весна в Башкирии, Видео
Видео ледохода на реке Белой в Гафурийском районе показали на телеканале "Россия 24". Его прислала местная жительница Валентина Лебедева.
Она восхитилась тем, как поток воды с довольно высокой скоростью несёт не только глыбы льда, но и стволы поваленных деревьев, прокомментировав происходящее эпитетами «сильно» и «мощно».
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