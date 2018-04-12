В Башкирии засняли на видео ледоход в Гафурийском районе

Видео ледохода на реке Белой в Гафурийском районе показали на телеканале "Россия 24". Его прислала местная жительница Валентина Лебедева.

Она восхитилась тем, как поток воды с довольно высокой скоростью несёт не только глыбы льда, но и стволы поваленных деревьев, прокомментировав происходящее эпитетами «сильно» и «мощно».