Опубликовано видео с места ДТП в Башкирии, где погибли два человека

В госавтоинспекции предварительно сообщили, что столкновение произошло между автомобилем Ford Focus, за рулем которого находился 29-летний житель Дюртюлинского района и КамАЗом с нефтепродуктами с 44-летним жителем Уфимского района за рулем. После Focus столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 32-летнего жителя Нефтекамска.

Напомним, авария произошла вчера, 11 марта, на 61 километре дороги Дюртюли -Нефтекамск Краснокамского района. На месте происшествия погибли два человека – пассажир и водитель Ford Focus. Кроме того, с травмами госпитализировали водителя Skoda и его супругу.