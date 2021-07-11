На церемонии закрытия Фольклориады в Уфе «Русские витязи» показали авиашоу

Перед началом церемонии закрытия Фольклориады в Уфе свое летное мастерство продемонстрировали пилоты авиагруппы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи».
Авиашоу состоялось в память о событиях времен Великой Отечественной войны. Напомним, 80 лет назад в Уфу эвакуировали конструкторские бюро и предприятия авиационной промышленности из Рыбинска, Москвы, Ленинграда и других городов. В 1941 году они объединились в Уфимский ордена Ленина государственный союзный завод № 26 (ныне «ОДК-УМПО»).
Демонстрационные полеты выполнили два Су-30СМ и четыре Су-35С, оснащенные двигателями производства «ОДК-УМПО». На новейших российских многофункциональных истребителях Су-35С установлены двухконтурные турбореактивные двигатели АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой и управляемым вектором тяги.