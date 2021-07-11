На церемонии закрытия Фольклориады в Уфе «Русские витязи» показали авиашоу

Авиашоу состоялось в память о событиях времен Великой Отечественной войны. Напомним, 80 лет назад в Уфу эвакуировали конструкторские бюро и предприятия авиационной промышленности из Рыбинска, Москвы, Ленинграда и других городов. В 1941 году они объединились в Уфимский ордена Ленина государственный союзный завод № 26 (ныне «ОДК-УМПО»).