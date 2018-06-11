Уфа, 11 июня: град накрыл весь город

Уфа, 11 июня: град накрыл весь городВидео
Сегодня, 15:10Татьяна Майорова
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Ливень с градом побывал сегодня во всех районах столицы Башкирии.
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Сегодня, 11 июня, в разгар уик-энда, жители Уфы, как и большинства районов Башкирии, вынуждены были переживать непогоду в укрытии и отложить свои намерения готовить шашлыки и веселиться на открытом воздухе на неопределенное время.
К сожалению, прогноз погоды дает неутешительные прогноза на ближайшие дни. Вероятно, завтра и в последующие дни характер погоды существенно не изменится.
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