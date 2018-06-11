Известный трэвел-блогер Сергей Доля раскритиковал дороги Башкирии

Известный трэвэл-блогер Сергей Доля, отправившийся в кругосветное путешествие за 70 дней, встретился в Уфе с читателями своего блога.

Доля поставил себе цель побить самый известный рекорд героев Жюля Верна, совершивших свое кругосветное путешествие за 80 дней. и обогнуть земной шар за 70 дней. Сначала Сергей вместе со своими спутниками доберется на автомобиле до Китая, затем из Сингапура он намерен отправиться в Австралию и далее – в Южную Америку. Оттуда блогер хочет на самолете вылететь до Лос-Анджелеса, преодолеть всю Америку, оттуда вылететь в Африку, затем в Европу и вернуться в Россию.

По подсчетам Сергея Доли, этот путь замет 69 дней и 8 часов с учетом разницы в часовых поясах.

В интервью каналу БСТ путешественник признался, что уже не впервые приехал в Уфу и посетовал на плохое качество дорог.