Известный трэвел-блогер Сергей Доля раскритиковал дороги Башкирии

Известный трэвел-блогер Сергей Доля раскритиковал дороги БашкирииВидео
Известный путешественник признался, что опоздал на встречу с почитателями своего блога именно из-за проблем на трассе.
Известный трэвэл-блогер Сергей Доля, отправившийся в кругосветное путешествие за 70 дней, встретился в Уфе с читателями своего блога.
Доля поставил себе цель побить самый известный рекорд героев Жюля Верна, совершивших свое кругосветное путешествие за 80 дней. и обогнуть земной шар за 70 дней. Сначала Сергей вместе со своими спутниками доберется на автомобиле до Китая, затем из Сингапура он намерен отправиться в Австралию и далее – в Южную Америку. Оттуда блогер хочет на самолете вылететь до Лос-Анджелеса, преодолеть всю Америку, оттуда вылететь в Африку, затем в Европу и вернуться в Россию.
По подсчетам Сергея Доли, этот путь замет 69 дней и 8 часов с учетом разницы в часовых поясах.
В интервью каналу БСТ путешественник признался, что уже не впервые приехал в Уфу и посетовал на плохое качество дорог.
- В мой прошлый приезд я хорошо помню вашего Салавата Юлаева и вашего Ленина. Завтра, когда я высплюсь, я собираюсь обязательно его посетить. Мы ехали сюда из Казани, и я вам должен сказать: мягко говоря, дороги у вас лучше не стали. Есть видимость, что их скоро начнут ремонтировать. После нормальной дороги вдруг появилась желтая разделительная полоса, фуру не обогнать, приходилось тащиться за ними, поэтому мы опоздали, уточнил путешественник.