Полузащитник «Уфы» отметился самым красивым голом в своей карьере

Полузащитник «Уфы» отметился самым красивым голом в своей карьереВидео
Сегодня, 17:35Татьяна Майорова
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Иван Обляков о лично проявил себя в матче молодежной сборной России против мюнхенской Баварии.
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Видео: Пресс-служба ФК "Уфа"
Сюжеты: Болеем за наших
Болельщики футбольного луба «Уфа» поздравили с учпешным выступлением полузащитника горожан Ивана Облякова, который уверенно выступил в матче против мюнхенского клуба «Бавария».
Встреча между российской сборной и немецкой командой завершилась со счетом 1:1.
Как отметили футбольные эксперты, на сегодняшний день этот гол Ивана Облякова является самым красивым в его спортивно карьере.
Медиакорсеть присоединяется к поздравлениям в адрес молодого и перспективного игрока.
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