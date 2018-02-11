Полузащитник «Уфы» отметился самым красивым голом в своей карьере

Иван Обляков о лично проявил себя в матче молодежной сборной России против мюнхенской Баварии.

Болельщики футбольного луба «Уфа» поздравили с учпешным выступлением полузащитника горожан Ивана Облякова, который уверенно выступил в матче против мюнхенского клуба «Бавария».

Встреча между российской сборной и немецкой командой завершилась со счетом 1:1.

Как отметили футбольные эксперты, на сегодняшний день этот гол Ивана Облякова является самым красивым в его спортивно карьере.